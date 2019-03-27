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Jandarmadan teröristlere amansız takip

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Kars'ta jandarma timleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı olumsuz hava koşullarına rağmen terör örgütü mensuplarına yönelik hava destekli operasyon yürütüyor - Timler, karla kaplı Kağızman ilçesi Madur bölgesi kırsalında 2700 rakımda terörist arıyor

Kars'ta jandarma timleri, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı kırsal kesimde teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı timleri, şu sıralar kış üslenmesinden çıkmaya çalışan terör örgütü PKK mensuplarına aman vermemek, teröristleri yakalamak ya da etkisiz hale getirmek amacıyla karla kaplı Kağızman ilçesi Madur bölgesi Çiçekli kırsalındaki 2 bin 700 rakımlı arazilerde operasyon başlattı.

Türkiye'de terör açısından en kritik noktalar arasında gösterilen bu bölgede helikopter desteğinde yürütülen operasyonlara, jandarma özel harekat (JÖH) ve komando timlerinin de aralarında bulunduğu ekipler ile iz takip köpeği de katılıyor.

İlkbahar mevsiminin yaşanmasına rağmen tamamen karla kaplı olan ve kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulan söz konusu kırsalda operasyonlarını kararlılıkla yürüten timler, arazileri didik didik ederek teröristleri arıyor.

Kötü hava koşulları ve soğuk havaya rağmen karla kaplı arazilerde kilometrelerce yürüyerek dağ, taş, dere demeden teröristlere aman vermeyen seçkin timler, arama-tarama faaliyetlerini titizlikle yürütüyor.

Olumsuz hava koşullarına uygun kıyafetler giyip uzun süre arazide kalabilen timler, her taşın altına bakarak teröristlerin izini bulmaya çalışıyor.

Yetkililer, terör örgütüne yönelik operasyonların baharda da kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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Jandarma Kars

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