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Jandarmadan teröristlere darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından "Suriye’ye yardım" adı altında para topladığı ve yurt içinden örgüte eleman temin ettiği belirlenen adreslere baskın yapılarak 7 şüpheli gözaltına alındı.Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, El Nusra Cephesi, Fetih El Şam, Heyet-i Tahriri Şam ve El-Kaide terör örgütlerinin finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda "Suriye’ye yardım" adı altında para topladığı ve toplanan paraların Suriye’nin İdlib bölgesindeki terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilere aktarıldığı ve yurt içinden örgüte eleman temin etme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen adreslere, Düzce ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığı (JÖAK) desteğiyle operasyon düzenlendi.

Jandarmadan teröristlere darbe

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından "Suriye’ye yardım" adı altında para topladığı ve yurt içinden örgüte eleman temin ettiği belirlenen adreslere baskın yapılarak 7 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, El Nusra Cephesi, Fetih El Şam, Heyet-i Tahriri Şam ve El-Kaide terör örgütlerinin finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda "Suriye’ye yardım" adı altında para topladığı ve toplanan paraların Suriye’nin İdlib bölgesindeki terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilere aktarıldığı ve yurt içinden örgüte eleman temin etme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen adreslere, Düzce ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığı (JÖAK) desteğiyle operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde 7 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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