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Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 14:56 | Son Güncelleme

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından elde edilen istihbarat sonucu düzenlenen operasyonda, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi gele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, elde edilen istihbarat sonucu Uludere ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Yeşilyuva Mahallesi Sapaca mezrasında başlatılan arama ve tarama faaliyeti esnasında bir sığınak içerisinde teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından elde edilen istihbarat sonucu düzenlenen operasyonda, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi gele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, elde edilen istihbarat sonucu Uludere ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Yeşilyuva Mahallesi Sapaca mezrasında başlatılan arama ve tarama faaliyeti esnasında bir sığınak içerisinde teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınakta yapılan aramada, 120 kilogram un, 30 kilogram pirinç, 30 kilogram küp şeker, 30 kilogram tuz, 18 litre sıvı yağ, 17 kilogram çay, 40 adet konserve, 150 adet kuru maya, 20 adet büyük pil, 25 adet kalem pil, 150 metre 20.75 elektrik kablosu, 3 çift mekap ayakkabı, 1 adet gömlek, 8 çift çorap, 3 adet tüfek askı kayışı, 2 adet pijama, 1 adet şalvar, 1 adet çakmak gazı, 4 paket 10’lu traş bıçağı ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler Şırnak İl Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde imha edildi.

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe

Jandarmadan teröristlere darbe üstüne darbe
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