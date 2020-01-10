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  4. Jandarmadan terörün finans kaynağına büyük darbe

Jandarmadan terörün finans kaynağına büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Kıran-11 narko terör operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında 2 ton 80 kilo esrar, teröristlere ait kış sığınağı, çok sayıda EYP ve patlayıcı madde ele geçirilerek imha edildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Ocak Çarşamba günü icrasına başlanılan "Kıran-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Tolga Topçuoğlu-01 Narko-Terör Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Kıran-11 narko terör operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında 2 ton 80 kilo esrar, teröristlere ait kış sığınağı, çok sayıda EYP ve patlayıcı madde ele geçirilerek imha edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Ocak Çarşamba günü icrasına başlanılan "Kıran-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Tolga Topçuoğlu-01 Narko-Terör Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Narko-terörizmle mücadele kapsamında arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş ve üzeri branda, örtü ve çalılar ile kapatılmış 28 adet jelikan bidon ve 36 adet çuval içerisinde 2 ton 80 kilogram esrar ve 1 adet esrar tartmakta kullanıldığı tespit edilen elektronik tartı ve 2 adet esrar maddesi elemekte kullanılan elek ele geçirilmiş, bahse konu esrar ve elektronik tartı muhafaza altına alınmış, elekler imha edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan iki adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Lice ilçesi
Yolçatı köyü kırsalında kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette ele geçirilen jelikan bidon içerisine hazırlanmış üzerinde elektrik kablosu bulunan 30 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, hareket ettirmeye hassas düzenekli 1 adet mayın/EYP düzeneği tespit edilmeye müteakip Mayın/EYP Tespit İmha (METİ) Timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde bahse konu sığınak, ağaçlık ve kayalık alan içerisinde 2 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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