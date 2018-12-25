Jandarmadan tombala operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Torbalı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 33 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları öne sürülen 2 şüpheliye idare işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoğurtçular Mahallesi’nde iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskında kumar oynama makinesi, sayıların ekrana yansıtılmasını sağlayan 2 projektör, 90 tombala topu, 168 tombala kartı ve 5 bin 723 plastik pul ele geçirildi. Operasyon kapsamında kumar oynayan 33 kişiye kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü tüketilmek, 2 kişiye de kumar oynamak için yer temin ederek imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

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