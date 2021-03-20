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Jandarmadan toplu taşıma araçlarına denetim

20.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarına ve taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarına ve taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sosyal mesafe, maske kuralına uyup uyulmadığını kontrol edildi.
Alanya’da İçişleri Bakanlığı, ’Haftalık Tematik Denetimler Genelgesi’ kapsamında, korona virüs tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor. Bu kapsamda Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, sorumluluk bölgelerinde bulunan toplu taşıma araçlarına denetim yaptı. Gerçekleşen denetimlerde, araçlardaki yolcu sayısı kontrol edilirken, yolcuların da maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları denetlendi. Kurallara uyumayan yolcular uyarıldı. Fazla yolcu taşıdığı belirlenen sürücülere ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince ceza kesildi. Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

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