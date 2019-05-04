Jandarmadan Trafik Haftası etkinlikleri

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Özbey, "Trafik haftası etkinlikleri kapsamında burada emniyet kemeri simülasyon aracımız var. Emniyet kemeri kullanılmasının faydasını vatandaşlarımıza anlatmak amacıyla simülasyon aracımız burada görev başında. Türkiye genelinde illere emniyet kemeri simülasyon aracımızı gönderiyoruz. Oralarda da vatandaşlarımıza eğitim veriyoruz." dedi.

Eğitim ve Araştırma Şube Müdürü Binbaşı Hasan Taner Özbey, trafik kontrollerinin ve bilgilendirilmesinin ülkenin her tarafında yoğun olarak devam ettiğini söyledi.

Etkinliğe katılanlar, alkol gözlüğü parkuru, emniyet kemeri takla simülatörü, akülü araçlarla trafik eğitim parkuruna katılarak, bu tür durumlarda yaşanılanları tecrübe etti.

ANKAmall AVM'de Jandarma Genel Komutanlığınca kurulan parkurlarda yetişkinlere ve çocuklara trafikte nelere dikkat etmeleri gerektiği, uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi, uygulamalı olarak anlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından trafik haftası dolayısıyla vatandaşları bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çocukları trafik kuralları konusunda bilinçlendirmenin önemini vurgulayan Binbaşı Özbey, çocuklara trafik eğitimi ve yaya önceliği kuralını öğretmek için eğitim parkuru kurulduğunu belirtti.

- Trafik okulu kurulacak

Jandarma Genel Komutanlığı trafik okulu kurulması için çalışmaların başladığını ve iki ay içinde bitirilmesinin planlandığını belirten Özbey, "Okulumuz kurulduğu zaman jandarma trafik personeli ve motosikletli trafik personeli burada yetişecek." diye konuştu.

2019 yılının ilk 4 aylık kısmında trafik kazalarında yüzde 44 oranında bir düşüş görüldüğünü söyleyen Özbey, bunda özverili çalışma ve medyanın da etkisi olduğunu ifade etti.

- Çocuklara "Yaya Önceliği" eğitimi verildi

Kurulan parkurda akülü arabalara bindirilen çocuklar, yaya geçidinde durdurularak yayalara yol vermeleri konusunda görevliler tarafından bilgilendirildi.

Kurallara uyan çocuklara düdük, şapka, boyama kitabı ve anahtarlık gibi hediyeler verildi.

Emniyet kemeri takla simülatörü aracına binen vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini daha iyi anladıklarını ve sadece ceza yememek için değil can güvenliği için emniyet kemerinin takılmasının önemli olduğunu belirtti.

- Alkol gözlüğüyle test yapıldı

Kurulan parkurda katılımcılara alkol gözlüğü takılarak önlerinde duran topa vurmaları istendi. Bu durumu tecrübe eden vatandaşlar, alkollü araç kullanımının tehlikesini daha iyi anladıklarını söyledi.

Etkinlik, farklı uygulama ve gösterilerle yarın da devam edecek.

