HABER

Jandarmadan Trafik Haftası etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:06 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından trafik haftası dolayısıyla halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi - Kurulan parkurda akülü arabalara bindirilen çocuklar, yaya geçidinde durdurularak yayalara yol vermeleri konusunda görevliler tarafından bilgilendirildi - Eğitim ve Araştırma Şube Müdürü Binbaşı Hasan Taner Özbey: - "Trafik haftası etkinlikleri kapsamında burada emniyet kemeri simülasyon aracımız var. Emniyet kemeri kullanılmasının faydasını vatandaşlarımıza anlatmak amacıyla simülasyon aracımız burada görev başında. Türkiye genelinde illere emniyet kemeri simülasyon aracımızı gönderiyoruz. Oralarda da vatandaşlarımıza eğitim veriyoruz"

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından trafik haftası dolayısıyla vatandaşları bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

ANKAmall AVM'de Jandarma Genel Komutanlığınca kurulan parkurlarda yetişkinlere ve çocuklara trafikte nelere dikkat etmeleri gerektiği, uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi, uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinliğe katılanlar, alkol gözlüğü parkuru, emniyet kemeri takla simülatörü, akülü araçlarla trafik eğitim parkuruna katılarak, bu tür durumlarda yaşanılanları tecrübe etti.

Eğitim ve Araştırma Şube Müdürü Binbaşı Hasan Taner Özbey, trafik kontrollerinin ve bilgilendirilmesinin ülkenin her tarafında yoğun olarak devam ettiğini söyledi.

Özbey, "Trafik haftası etkinlikleri kapsamında burada emniyet kemeri simülasyon aracımız var. Emniyet kemeri kullanılmasının faydasını vatandaşlarımıza anlatmak amacıyla simülasyon aracımız burada görev başında. Türkiye genelinde illere emniyet kemeri simülasyon aracımızı gönderiyoruz. Oralarda da vatandaşlarımıza eğitim veriyoruz." dedi.

Çocukları trafik kuralları konusunda bilinçlendirmenin önemini vurgulayan Binbaşı Özbey, çocuklara trafik eğitimi ve yaya önceliği kuralını öğretmek için eğitim parkuru kurulduğunu belirtti.

- Trafik okulu kurulacak

Jandarma Genel Komutanlığı trafik okulu kurulması için çalışmaların başladığını ve iki ay içinde bitirilmesinin planlandığını belirten Özbey, "Okulumuz kurulduğu zaman jandarma trafik personeli ve motosikletli trafik personeli burada yetişecek." diye konuştu.

2019 yılının ilk 4 aylık kısmında trafik kazalarında yüzde 44 oranında bir düşüş görüldüğünü söyleyen Özbey, bunda özverili çalışma ve medyanın da etkisi olduğunu ifade etti.

- Çocuklara "Yaya Önceliği" eğitimi verildi

Kurulan parkurda akülü arabalara bindirilen çocuklar, yaya geçidinde durdurularak yayalara yol vermeleri konusunda görevliler tarafından bilgilendirildi.

Kurallara uyan çocuklara düdük, şapka, boyama kitabı ve anahtarlık gibi hediyeler verildi.

Emniyet kemeri takla simülatörü aracına binen vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini daha iyi anladıklarını ve sadece ceza yememek için değil can güvenliği için emniyet kemerinin takılmasının önemli olduğunu belirtti.

- Alkol gözlüğüyle test yapıldı

Kurulan parkurda katılımcılara alkol gözlüğü takılarak önlerinde duran topa vurmaları istendi. Bu durumu tecrübe eden vatandaşlar, alkollü araç kullanımının tehlikesini daha iyi anladıklarını söyledi.

Etkinlik, farklı uygulama ve gösterilerle yarın da devam edecek.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Van Gölü'nde kaçak avlanılan 500 kilogram inci kefali ile 350 metre ağ bulunduVan Gölü'nde kaçak avlanılan 500 kilogram inci kefali ile 350 metre ağ bulundu
Çayı en iyi demlemek için yarıştılarÇayı en iyi demlemek için yarıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jandarma genel komutanlığı Trafik Haftası

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.