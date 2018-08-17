Jandarmadan trafik uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatilini vatandaşların ve sürücülerin huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla il genelinde trafik uygulaması yaptı.
Uygulama esnasında, Jandarma Trafik timleri ve Motosikletli Asayiş timleri tarafından durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edilerek, özellikle yorgun ve uykusuz oldukları gözlenen sürücülere dinlenmeleri, hız kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Uygulama noktalarında durdurulan şehirler arası otobüslerde dedektör köpekler tarafından patlayıcı madde araması yapılırken, ekipler vatandaşların bayramını kutlayarak yolculara çikolata ikramında bulundu.
Drone, takbul cihazı ile karekod cihazlarının da etkin bir şekilde kullanıldığı trafik uygulamasında, 3-17 yaş aralığındaki çocuklara "Trafik dedektifi" kartı verildi.
Denetimde ayrıca, araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıcı broşürler dağıtıldı.
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