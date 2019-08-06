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Jandarmadan ülke genelinde kaçak ve sahte alkol uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

Ülke genelinde 13 bin jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol uygulamasında, 182 kişi ve 21 iş yerine 5 milyon 72 bin 598 lira para cezası kesildi - Aranan 290 kişinin yakalandığı uygulama kapsamında, 2 bin 19 paket kaçak sigara ve 21 bin 551 litre alkollü içkiye el kondu

Ülke genelinde 13 bin jandarma personelinin katılımıyla kaçak ve sahte alkol ürünlerine yönelik uygulamada, 182 kişi ve 21 iş yerine 5 milyon 72 bin 598 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve alkol kaçakçılığının engellenmesi, genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı kaçak ve sahte alkol uygulaması yapıldı.

Uygulamaya 13 bin jandarma personeli katıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 104 tütün ve uyuşturucu dedektör köpeğinden yararlanıldı.

Jandarma ekiplerince, alkollü içecek satışı yapan bayi, büfe, bakkal ve umuma açık eğlence mekanları gibi yaklaşık 11 bin iş yeri denetlendi.

Denetlemeler sırasında, çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 290 şüpheli yakalandı, hakkında kayıp başvurusu yapılmış 6 kişi tespit edildi. Haklarında adli ve idari işlem yapılan 182 kişi ve 21 iş yerine toplam 5 milyon 72 bin 598 lira idari para cezası verildi.

Uygulama kapsamında, 21 bin 551 litre alkollü içki, 261 bin 204 kapüşon, 2 bin 19 paket kaçak sigara, 4 bin 620 içi doldurulmuş makaron, 17 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 31 puro, 54 paket sigara kağıdı, 300 gram uyuşturucu madde ve 42 kök kenevir ele geçirildi.

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