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Jandarma’dan uluslararası dolandırıcılık operasyonu

24.12.2020 09:08 | Son Güncelleme:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince; uluslararası platformlarda online borsa ve FOREX işlemi yapan şirketlerin işletim sistemleri ile hesaplarını düzenledikleri siber saldırılar ile etkisiz hale getiren ve söz konusu şirketlerin sistemlerinin yeniden açılabilmesi için şantaj ve tehdit ile para talep eden suç örgütüne operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince; uluslararası platformlarda online borsa ve FOREX işlemi yapan şirketlerin işletim sistemleri ile hesaplarını düzenledikleri siber saldırılar ile etkisiz hale getiren ve söz konusu şirketlerin sistemlerinin yeniden açılabilmesi için şantaj ve tehdit ile para talep eden suç örgütüne operasyon gerçekleştirdi. 4 ilde 19 farklı adrese yapılan operasyonda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Örgütün inanılmaz yöntemlerle 30 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; uluslararası piyasalarda online borsa ve FOREX işlemi gören platformlarda faaliyet gösteren bazı şirketlere SİBER saldırı gerçekleştirilerek sistemlerinin etkisiz hale getirildiği ve sistemin tekrar aktif hale getirilmesi için söz konusu şirketlerden para talep etmeye çalışan bazı şahısların olduğu bilgisini aldı.

Örgüt lideri, üst yönetici, yönetici ve örgüt üyeleri
Jandarma ekiplerince yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip ile yabancı uyruklu A.N.E.A. liderliğindeki örgüt üyelerinin kullandığı adresler tespit edildi. Örgütün yapısı da “şirket yetkilileri ile parasal konularda iletişime geçen şüphelinin örgüt lideri, bilişim işlemlerini yöneten ve hacker olan şüphelinin örgüt üst yöneticisi, elde edilen suç gelirlerinin toplanması ve dağıtılmasından sorumlu olan şüphelinin örgüt yöneticisi, örgütün faaliyetlerine devam edebilmesi için kendisi ve başkaları adına şirketler üzerinden yeni hesaplar açan şüphelilerin örgüt üyeleri” belirlenerek deşifre edildi.

4 ilde 19 farklı adrese operasyon
Elde edilen bilgiler ışığında İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa’da belirlenen 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, çelik kasa, gizli bölme ve diğer alanlarda yaptıkları aramalarda; 1 milyon 850 bin Euro, 1 milyon 200 bin Dolar olmak üzere 30 Milyon TL değerinde para, 31 altın bilezik, 7 altın bileklik, 6 altın kolye, 1 para sayım makinesi, 3 tablet bilgisayar, 22 cep telefonu, 10 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar, 10 hard disk, 11 flash bellek, 1 kayıt cihazı ve 250 GSM hattı ele geçirilirken tamamı yabancı uyruklu 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İnanılmaz yöntemlerle 30 milyon haksız kazanç
Jandarma ekipleri şüphelilerin inanılmaz yöntemlerle şirketlere ait hesapları ele geçirerek işlem yapılamaz hale getirdiğini, çok kısa bir sürede yaklaşık bin 500 alım ve iptal talimatı vererek şirketin fiyatlarını güncellemesini geciktirdiklerini, yurtdışında bulunan hackerlerin masaüstü bağlantı programlarıyla şirketlerin hesaplarına girerek dikkat çekmeden işlem yaptıklarını ve bu işlemler ile 3 dakika gibi kısa bir sürede 40 bin ile 800 bin Dolar arasında para kazandıklarını, şirketlerin kur fiyatlarında küçük değişiklikler yaparak kısa süreli alımlar yaptıklarını ve şirketlere ait sahte hesaplar açarak alım yapmak isteyen şahısları bu sahte hesaplara yönlendirdiklerini belirledi.

Milyonlarca lirayı yasadışı yollarla yurtdışına kaçırmışlar
Gözaltına alınan yabancı uyruklu örgüt lideri A.N.E.A., örgüt yöneticileri A.N., A.A., ve örgüt üyeleri R.A., A.S., S.A., A.E., M.A.H., W.S., A.A., A.A., F.A. ve M.İ.R., isimli Organize Suç Örgütü Üyeleri Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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