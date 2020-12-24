Jandarma’dan uluslararası dolandırıcılık operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince; uluslararası platformlarda online borsa ve FOREX işlemi yapan şirketlerin işletim sistemleri ile hesaplarını düzenledikleri siber saldırılar ile etkisiz hale getiren ve söz konusu şirketlerin sistemlerinin yeniden açılabilmesi için şantaj ve tehdit ile para talep eden suç örgütüne operasyon gerçekleştirdi. 4 ilde 19 farklı adrese yapılan operasyonda 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Örgütün inanılmaz yöntemlerle 30 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; uluslararası piyasalarda online borsa ve FOREX işlemi gören platformlarda faaliyet gösteren bazı şirketlere SİBER saldırı gerçekleştirilerek sistemlerinin etkisiz hale getirildiği ve sistemin tekrar aktif hale getirilmesi için söz konusu şirketlerden para talep etmeye çalışan bazı şahısların olduğu bilgisini aldı.

Örgüt lideri, üst yönetici, yönetici ve örgüt üyeleri

Jandarma ekiplerince yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip ile yabancı uyruklu A.N.E.A. liderliğindeki örgüt üyelerinin kullandığı adresler tespit edildi. Örgütün yapısı da “şirket yetkilileri ile parasal konularda iletişime geçen şüphelinin örgüt lideri, bilişim işlemlerini yöneten ve hacker olan şüphelinin örgüt üst yöneticisi, elde edilen suç gelirlerinin toplanması ve dağıtılmasından sorumlu olan şüphelinin örgüt yöneticisi, örgütün faaliyetlerine devam edebilmesi için kendisi ve başkaları adına şirketler üzerinden yeni hesaplar açan şüphelilerin örgüt üyeleri” belirlenerek deşifre edildi.