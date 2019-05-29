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Jandarmadan uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarıksaraylar kasabasında bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarıksaraylar kasabasında bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, ev ve eklentilerinde 8 gram kubar esrar, 700 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 54 yaşındaki F.Y., ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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