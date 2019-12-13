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Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 12:42 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı uyuşturucu operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı uyuşturucu operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığınca Saltukova beldesi girişinde yapılan yol kontrolünde durdurulan aracın sürücüsü Z.K.’nın (43) üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 15 gram toz esrar, 10 gram kubar esrar ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli Z.K., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı.
Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince F.K (32) isimli kişinin İstanbul’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri getirerek Zonguldak ili ve ilçelerinde piyasaya süreceği bilgisi alındı.
Konuyla ilgili olarak Devrek Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karara istinaden şüphelinin içerisinde bulunduğu yolcu otobüsü saat 02.30’da durdurularak narkotik köpeğinin de katılımı ile arandı. Yapılan aramada şüphelinin çantasında 70 adet ekstasy hap, yaklaşık 10 gram parçalanmış ve toz haline gelmiş ekstasy ile 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli F.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

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