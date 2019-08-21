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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 17:50 | Son Güncelleme

Bartın İl Jandarma Komutalığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Kocaköy Köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı duyumu üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Bartın İl Jandarma Komutalığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Kocaköy Köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı duyumu üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. 1 şüpheli şahsın yakalandığı operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda 14 gr kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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