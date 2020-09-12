HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 50 gram kubar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; D.C. isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
D.C.’nin Alaplı ilçesi Fındıklı köyündeki evinde, eklentilerinde ve arazide yapılan aramada (50) gram kubar esrar ve (31) kök kenevir bitkisi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Edirne'de hayata geçirildi! Koronavirüs hastalarının komşularına mesajEdirne'de hayata geçirildi! Koronavirüs hastalarının komşularına mesaj
Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Akit'in hedefinde bu kez de Beren Saat var! Rezil sahneleriyle bilinen....
Akit'in hedefinde bu kez de Beren Saat var! Rezil sahneleriyle bilinen....
Takma saç yorumu yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki...
Takma saç yorumu yapan takipçisine öyle bir cevap verdi ki...
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Edirne'de hayata geçirildi! Koronavirüs hastalarının komşularına mesaj
Edirne'de hayata geçirildi! Koronavirüs hastalarının komşularına mesaj
İzmir'de tepki çeken pankart! Öğretmen ve veliler şaşkına döndü
Evinin balkonuna astığı pankart öğretmen ve velilerin tepkisini çekti
Bursa'da dehşet! Öz oğlunu öldürdü, pompalı tüfek tutukluk yapınca babasını vuramadı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İznik Gölü'nde sular çekildi! 2 bin yıllık bazilika yeniden görülmeye başlandı
Sular çekildi, yeniden görüldü
3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'imam hatip' mesajı
Erdoğan'dan 'imam hatip' mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.