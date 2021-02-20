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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

20.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 gram kubar esrar ele geçirilirken 1 kişi göz altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Perşembe Beldesinde bulunan T.S.M. (24) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Operasyonda, şahsın ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan aramada 10 gram kubar esrar ile birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

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