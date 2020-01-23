HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 1 ton 351 kilo toz esrar ele geçirildi

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 1 ton 351 kilo toz esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Bingöl ve Diyarbakır jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada toprağa çuval ve bidonlarla gömülü halde 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 1 ton 351 kilo toz esrar ele geçirildi

Bingöl ve Diyarbakır jandarma ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada toprağa çuval ve bidonlarla gömülü halde 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında Diyarbakır’ın Lice ilçesi Yalaza köyü sınırlarında farklı noktalarda uyuşturucu madde olduğu bilgilisine ulaşıldı. Bunun üzerine Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler operasyon yaptı. Operasyonda narkotik köpekleri "Vana" ile "Öğle"nenin katılımıyla yapılan arazi taramasında 3 farklı noktada toprak altına bidon ve çuvallarla gömülmüş 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi. Toprak altından ekipleri 31 çuval ile 8 adet bidona konularak gömülen uyuşturucu maddelere el koydu.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, yasadışı kenevir ekiminden elde ettikleri yüklü miktarda toz esrar maddesini arazide toprak altına gömerek gizleyen şahıslara yönelik Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı unsurları ile müşterek olarak operasyon icra edildi. Operasyonda Diyarbakır Lice Yalaza köyünde, arazide 3 farklı noktada, toprak altına gömülmüş vaziyette 31 çuval ve 8 adet jelikan bidon içerisinde toplam 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi
6 ayda 3 defa aracını kundakladılar6 ayda 3 defa aracını kundakladılar
Devlet hastanesinde korkutan şüphe! Kırmızı alan kapatıldıDevlet hastanesinde korkutan şüphe! Kırmızı alan kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde domuz gribi şüphesiyle acildeki kırmızı alan kapatıldı

Devlet hastanesinde korkutan şüphe! Kırmızı alan kapatıldı

Havalandırma borusu bile döşemişler! Hepsi imha edildi

Sac metallerle yapmışlar! Ormanlık alanda ortaya çıktı

Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

Ahır yandı, kuzular diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı

Ahır yandı, kuzular diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı

Son dakika: Manisa'da bir deprem daha! (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.