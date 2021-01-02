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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

02.01.2021 13:07 | Son Güncelleme:
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Antalya’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.Yeşilyayla Mahallesi’nde Ö.C.’nin (30) evinde uyuşturucu madde olduğu ve aynı evden uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumunu alan Jandarma hareke geçti.

Antalya’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Yeşilyayla Mahallesi’nde Ö.C.’nin (30) evinde uyuşturucu madde olduğu ve aynı evden uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumunu alan Jandarma hareke geçti. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına Bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ve 17’inci JASAT timi ekipleri tarafından evde ve eklentilerinde yapılan aramada yaklaşık 15 gr. ağırlığında kokain uyuşturucu maddesi, 40 gr. ağırlığında kenevir tohumu, 1 gr. ağırlığında Kubar Esrar maddesi, 1 gr. ağırlığında Metamfetamin uyuşturucu/uyarıcı maddesi, 1 adet yarısı kullanılmış Suboxone hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu imalatında kullanılan aydınlatma/kurutma projektörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği,. 3 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet pala ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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