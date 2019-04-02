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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 17:52 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il geneli uyuşturucu operasyonu yaptı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il geneli uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonlar sırasında yakalanan 11 kişide çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Balıkesir, Ayvalık, Bigadiç, Edremit ve Sındırgı ilçelerinde yaptığı uyuşturucu madde operasyonlarında Ayvalık Küçükköy Badavut mevkiinde M.Ö. ve A.K. isimli şahısların üzerinde 10 gram esrar, Ayvalık Altınova mahallesinde 35 plakalı araç ile içerisinde bulunan B.V.Ö., S.K., Ö.C.G. ve M.A. isimli şahısların üzerinde; 318 adet uyuşturucu hap ve 20 gram esrar, Bigadiç ilçesi Çağış mahallesinde 10 plakalı araç ve içerisinde bulunan O.D., N.Ü. ve B.B. isimli şahısların üzerinde 109 adet uyuşturucu hap, Edremit ilçesi Altınoluk mahallesinde 26 plakalı araç ve içerisinde bulunan M.D. isimli şahsın üzerinde; 20 gram skunk, Sındırgı ilçesi ilçesi Çelebiler mahallesinde A.K. isimli şahsın üzerinde 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bu olaylarla yakalan M.O., A.K., O.D., N.U., B.B., B.V.Ö., S.K., Ö.C.G., M.A., M.D. ve A.K. hakkında adli makamların talimatıyla yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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