Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Side ve Ilıca turizm bölgesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Side Mahallesi'ndeki C.B., A.Ö. ile Ilıca Mahallesi'ndeki M.T.'nin evlerinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edildi. Jandarma tarafından şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskında 18.5 gram kokain, 492 gram skunk, 376 gram esrar, hassas terazi, öğütme makinesi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde kullanma aparatları bulundu. Baskın sırasında şüphelilerle birlikte Side'deki ikamette bulunan S.G. ve Ö.K. da gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler C.B., A.Ö., S.G., Ö.K. ve M.T. adliyeye gönderildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

