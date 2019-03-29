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JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

  - 25 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRDİ  İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu bir şüphelinin aracında 25 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.  Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu M.A.'nın  "torbacı" olarak tabir edilen satıcılara uyuşturucu hap sattığını belirledi.

- 25 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRDİ

İstanbul DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu bir şüphelinin aracında 25 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu M.A.'nın "torbacı" olarak tabir edilen satıcılara uyuşturucu hap sattığını belirledi. Satış için özellikle kalabalık noktaları seçen şüpheliye takibe alan ekipler, operasyon yaptı. Yapılan operasyondan M.A.'nın aracından kilitli poşetler içerisinde 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. M.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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- Operasyondan görüntüler
- Ele geçirilen hapların görüntüsü
- Detaylar

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