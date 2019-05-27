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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler uyuşturucu operasyonlarına devam ediyor.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler uyuşturucu operasyonlarına devam ediyor. Jandarma ekipleri uyuşturucu hap ve kenevir bitkilerine el koydu.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, Altıeylül ilçesi Macarlar Mahallesi’nde 10 plakalı araçta ve içerisinde bulunan S.K., K.I., T.E., D.C. ve S.E. isimli kişilerin üzerinde yapılan aramada 88 adet uyuşturucu hap, Kepsut ilçesi Camicedit Mahallesinde A.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 kök kenevir bitkisi, ayrıca Kepsut ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde bir kişinin yazlık evinin bahçesine ev sahibinin bilgisi dışında kenevir ekimi yapan E.M. ve İ.S. isimli şahıslar yakalanırken, anılan yerde yapılan kontrolde plastik şişeler içine ekilmiş 50 kök kenevir bitkisi bulundu.
Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak A.K., E.M. İ.S. S.K., K.I., T.E., D.C. ve S.E. isimli şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

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