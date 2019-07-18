HABER

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek yaptığı uyuşturucu operasyonunda 50 gram toz, 250 gram kubar esrar ve 16 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucunda Merzifon ilçesinde bulunan bir köyde ikamet eden H.D.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek yaptığı uyuşturucu operasyonunda 50 gram toz, 250 gram kubar esrar ve 16 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucunda Merzifon ilçesinde bulunan bir köyde ikamet eden H.D. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı ve elde ettiği kubar ve toz esrar maddesini satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edildi. H.D.’nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 50 gram toz esrar, 250 gram kubar esrar maddesi, kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi, uyuşturucu madde kullanımında kova diye tabir edilen düzenek, toz esrar elde etmede kullanılan elek, bahçede toprağa ve saksılara dikili 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli H.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

PARTNERHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobilHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobil
17 kişilik minibüse 67 kişi bindirilmiş17 kişilik minibüse 67 kişi bindirilmiş
5 iş yerinden sigara çalan şüpheli tutuklandı5 iş yerinden sigara çalan şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.