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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından 206 kök kenevir bitkisi ile 43 gram esrar maddesi ele geçirdi.Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma kapsamında Merkeze bağlı Alay Kasabasında M.A’nın evinde ve bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından 206 kök kenevir bitkisi ile 43 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma kapsamında Merkeze bağlı Alay Kasabasında M.A’nın evinde ve bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler eve yaptıkları operasyonda 206 kök kenevir bitkisi ile 43 kg. esrar maddesi ele geçirdi. M.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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