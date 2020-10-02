HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 16:04 | Son Güncelleme

Burdur’da bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Burdur’da bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bucak ilçesi Dutalan köyü sınırları içerisinde A.S. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.S. isimli şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 16 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. A.S. ile ilgili işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrı
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı
Akılalmaz olay! Ayakkabılarından 2 kilo altın çıktı
Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'la ilgili koronavirüs iddiası
Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'la ilgili koronavirüs iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrı
Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan isterse yardım etmekten çekinmeyiz
Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan isterse yardım etmekten çekinmeyiz
Güngören'de vahşice işlenen 'yasak aşk' cinayetin davasında karar çıktı
Vahşice işlenen yasak aşk cinayetinde yıllar sonra yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.