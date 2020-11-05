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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 14:08 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde üç eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesinde ikamet eden Y.C, M.B.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde üç eve yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesinde ikamet eden Y.C, M.B. ve M.K. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube, İnegöl Yeniceköy Mahallesi ve Osb jandarma ekipleri söz konusu 3 şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda selvi e vesrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alınırken, M.K. isimli şahıs ise her yerde aranıyor.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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