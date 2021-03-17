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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

17.03.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zonguldak İli Devrek İlçesi Türkmenoğlu köyünde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; A.A. (27) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine Zonguldak İli Devrek İlçesi Türkmenoğlu köyünde durdurulan, içerisinde A.A. (27) isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler şahsı gözaltına alarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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