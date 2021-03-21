HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

21.03.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 70 gram esrar, 1 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet av tüfeği ve çeşitli silah fişekleri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 70 gram esrar, 1 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet av tüfeği ve çeşitli silah fişekleri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri İsmil Mahallesi’nde 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurup sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, H.E. ve Ö.E.’nin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 70 gram kubar esrar maddesi, 1 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet ruhsatsız süperpoze av tüfeği, 2 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 3 adet kurusıkı fişeği, 1 adet 5.56 milimetre fişek ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı?21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı?
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Ordu’da 6'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

13 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok? Teke Tek programı yeni bölüm ne zaman?

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok?

İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İstanbul'dan gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

Son Dakika: 21 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 21 Mart Koronavirüs tablosu!

21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.