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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde 3 ev ve 1 iş yerinde yaptıkları aramalarda ev faaliyet kapsamında üç ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde 3 ev ve 1 iş yerinde yaptıkları aramalarda ev faaliyet kapsamında üç ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 498 adet sentetik uyuşturucu hap, 7 gram kubar esrar, 2 adet el yapımı tabanca, 1 adet muşta, 5 gram kenevir tohumu, 19 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi savcının talimatıyla serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan T.Ş. ve V.Y. ise İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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