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  4. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

25.12.2020 10:37 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 şüpheli üzerinde aramada 747 adet extacy hap ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Ö.K.(41) ve T.B.(27) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.Yılbaşı tedbirleri kapsamında Devrek ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan, Ö.K.

Zonguldak’ta jandarma ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 şüpheli üzerinde aramada 747 adet extacy hap ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Ö.K.(41) ve T.B.(27) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında Devrek ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan, Ö.K. (41) ve T.B.(27) isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 747 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

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