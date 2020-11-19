HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

19.11.2020 12:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Niğde’de jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve, silah ve tarihi eser sikke ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Ulukışla Jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Niğde’de jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve, silah ve tarihi eser sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Ulukışla Jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 115 gram esrar, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tarihi eser sikke ve 1 adet tabanca ile 110 adet tabanca mermisi ele geçirdi.
Olayla ilgili O.E., T.E. ve H.S. gözaltına alınırken şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...
Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir! Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir!

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

TBMM'ye girmeye çalışan DHKP-C'lilerin cezası belli oldu

TBMM'ye saldıran DHKP-C'lilerin cezası belli oldu

İzmir Valisi Köşger'den korkutan açıklama! 'Depremden sonra 3 katına çıktı'

İzmir Valisi Köşger'den korkutan açıklama!

Bakan Koca uyardı! 'Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım'

Bakan Koca uyardı! 'Mümkün olduğu kadar...'

MSB açıkladı: TSK'dan 5 bin 587 personel ihraç edildi

5 bin 587 kişi ihraç edildi

Hepsi evinden çıkmıştı! Hayvanların sahibi konuştu: Yasak olduğunu bilmiyordum

Hepsi evinden çıkmıştı! Hayvanların sahibi konuştu: Yasak olduğunu bilmiyordum

Motosiklet üzerinde içki dolu bardakla görüntülenmişti! Bu kez minibüste pipetle bira içti

Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.