Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Amasya İl Jandarma komutanlığı ekipleri Suluova ilçesinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Amasya’nın Suluova ilçesi Yenimahalle bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapılacağı yönünde ihbarı değerlendirerek, T.Ş, E.A ve M.C.Y isimli şahısların üzerinde yapılan aramada (66) Adet sentetik hap (Extacy) ele geçirildi. İl Jandarma ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler T.Ş, M.C.Y, ve M.E, Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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