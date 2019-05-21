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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 60 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de orta öğretim kurumları dahil olmak üzere çeşitli noktalarda uyuşturucu ticareti yapan çete üyeleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 60 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)- ÜMRANİYE'de orta öğretim kurumları dahil olmak üzere çeşitli noktalarda uyuşturucu ticareti yapan çete üyeleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Çete üyelerinin kullandıkları araçta yapılan aramalarda 60 bin adet amfetamin türevi captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli bazı kişilerin İstanbul Anadolu yakasında bulunan ilçelerde orta öğrenim kurumları dahil olmak üzere çeşitli yerlerde uyuşturucu hap satışı yapan ve “Torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu hap temin edildiği bilgisini aldı. Aylar süren araştırmalar sonucunda jandarma ekipleri çalışmaları Ümraniye ilçesinde yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri şüphelilerin çeşitli semtlerden gelen torbacılara kendi belirledikleri noktalarda buluşma yeri ayarlayarak uyuşturucu hapları sattıklarını belirledi.
Jandarma ekipleri tarafından fiziki takibe alınan şüphelilerin yakalanmamak için gün içerisinde birden çok araç değiştirdiğini ve Ümraniye ilçesinin çeşitli bölgelerine giriş çıkış yaptıklarını tespit etti. En son lüks bir araçla harekete geçen şüphelilerin, birçok kişiyle görüştükten sonra ilçe sınırları dışında bulunan mesirelik alana doğru hareket etmesi üzerine uyuşturucu maddelerin araçta olduğunu değerlendiren jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Aracı yakalamak için çeşitli noktalarına konuşlanan Jandarma ekipleri takip edilen aracı, Ümraniye ilçe sınırları içerisinden çıkmadan kıskıvrak yakaladı.

OPERASYON ANI KAMERADA
Öte yandan operasyon anı ise Jandarma ekiplerinin kamerasına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerin aracını takip eden jandarma ekipleri bir süre sonra aracı durduruyor. Araçta arama yapan narkotik köpeğinin aracın bagaj kısmındaki stepne bölümüne gizlenmiş uyuşturucu maddeleri bulduğu görülüyor.

NARKOTİK KÖPEĞİ ATAK İŞ BAŞINDA
Şüphelileri etkisiz hale getiren jandarma ekipleri şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta arama yaptı. Aramalara katılan uyuşturucu madde arama köpeği “Atak"ın aracın bagaj kısmındaki araç stepnesine tepki vermesi üzerine zula tabir edilen bölmede paketler içerisinde toplam 60 bin adet amfetamin türevi uyuşturucu hap ele geçirildi. Çete lideri olduğu belirlenen kişinin üzerinden ise ruhsatsız tabanca ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 4 kişinin tamamının uyuşturucu ticareti yapmak suçundan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

(FOTOĞRAFLI)

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 60 bin uyuşturucu hap ele geçirildiJandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 60 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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