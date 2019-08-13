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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 72 bin hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 72 bin adet uyuşturucu hap ve yüklü miktarda kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 72 bin adet uyuşturucu hap ve yüklü miktarda kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden ’Şekerci Abi’ Lakaplı H.B. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışından getirdiği uyuşturucu maddeleri İstanbul’da satmaya hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri H.B. isimli bir şahsın yurt dışından temin ettiği uyuşturucu hapları İstanbul’da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı fiziki takip neticesinde ’Şekerci Abi’ olarak bilinen zanlının uyuşturucu maddeleri Bahçelievler ilçesinde tespit edilen bir adreste sakladığını belirledi. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, ’Şekerci Abi’ lakaplı şahsın adresine baskın düzenledi.

Dolap altından hap çıktı
Jandarma ekiplerince şüphelilerin ikamet adresinde yapılan detaylı aramada, evin yatak odasında bulunan elbise dolabının arkasına ve altına zulalanmış poşetler içesinde çeşitli renklerde hazırlanmış binlerce uyuşturucu hap ve yüklü miktarda kokain ele geçirdi.

’Şekerci Abi’ tutuklandı
Uyuşturucu maddeleri temin ve piyasaya sürmek üzereyken yakalanan ’Şekerci Abi’ lakaplı H.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken bağlantılı olduğu M.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince şüphelilerle bağlantılı olan kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

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