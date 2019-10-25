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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 16:36 | Son Güncelleme

Denizli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 510 gram bonzai ile çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Denizli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 510 gram bonzai ile çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonun ardından 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde yapıldı. Şehir dışından kente uyuşturucu getirileceği yönünde istihbarata alan ekipler harekete geçerek çalışma başlattı. Uyuşturucu getirileceği evi tespit eden ekipler gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra baskın yaptı. Baskın yapılan evde gerçekleştirilen aramalarda, 510 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve 3 adet extacy hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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