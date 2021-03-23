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Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına suçüstü operasyon

23.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu neticede Korgun ilçesinde düzenlenen operasyonda S.A., M.A., V.İ., C.D. ve K.G. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şahısların üzeri ve araçlarında yapılan aramalarda 781 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız ve seri numarasız av tüfeği ele geçirildi.
Şahıslardan 4’ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken S.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çankırı E Tipi Cezaevine gönderildi.

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