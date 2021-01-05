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Jandarmadan uyuşturucu, silah ve tarihi eser operasyonu

05.01.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan uyuşturucu, silah ve tarihi eser operasyonu

Adıyaman’da jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucunun yanı sıra, çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirdi.Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesinde 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adıyaman’da jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucunun yanı sıra, çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesinde 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet 7,62 mm çapında uzun namlulu Kaleşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7,62 mm çapında Rus 11’lisi olarak tabir edilen uzun namlulu tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet Kaleşnikof tüfek şarjörü, 49 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 41 adet 9 mm tabanca fişeği, 73 adet 7.62 mm fişek, 2 adet 12 calibre fişek ele geçirildi. Evde ayrıca 480 gram kubar esrar, bin adet kenevir tohumu, 1 adet dedektör, 1 adet hassas terazi, 1 adet nevi belli olmayan tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bilezik, 1 adet kandil olarak tabir edilen tarihi obje, 33 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen fosil, taş gibi malzemeler bulundu. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarmadan uyuşturucu, silah ve tarihi eser operasyonu

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