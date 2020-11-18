HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

18.11.2020 13:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Aksaray’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 490 adet uyuşturucu hap, 30 gram eroin ve suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Taşpınar beldesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Selim S.

Aksaray’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 490 adet uyuşturucu hap, 30 gram eroin ve suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Taşpınar beldesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Selim S. (31) ve Kamber Mücahit Ç.’yi (26) takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından jandarma ekipleri, şüphelilerin Taşpınar beldesinden Aksaray’a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirledikleri adrese operasyon düzenleyen jandarma, 2 şüpheliyi yakaladı. İkamette yapılan aramada 490 adet uyuşturucu hap, 30 gram eroin maddesi ve suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Boğaz'daki lüks yatta tepki çeken eğlenceBoğaz'daki lüks yatta tepki çeken eğlence
İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Almanya'dan çok ağır yenilgi

Almanya'dan çok ağır yenilgi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Ankara'da kızını 'uygunsuz videosunu görünce öldürdüm' demişti! Gerekçeli karar açıklandı

'Uygunsuz videosunu görünce öldürdüm' demişti! Yeni gelişme

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı!

Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu

Tecavüz davasında 'sperm' delili kayboldu

Muhittin Böcek ne zaman taburcu olacak? Sevindiren açıklama geldi

Muhittin Böcek ne zaman taburcu olacak? Sevindiren açıklama

AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama

AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak? Özel araçlar ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat izni kimler için var?

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.