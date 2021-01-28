Jandarma’dan uyuşturucu ve kaçakçılığa izin yok

Malatya’da Jandarma iki ayrı yerde yaptığı operasyonda, uyuşturucu maddeler ile 150 bin adet gümrük kaçağı faturasız ve bandrolsüz makaron ele geçirdi. Olaylarla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Battalgazi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Jandarma görevlilerinin yaptığı çalışmada, 2 yabancı uyruklu şahsın evinde ve üzerlerinde yapılan aramada,1 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu hap 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

150 bin kaçak makaron ele geçirildi

Bu arada, Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesi yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, bati illerine sevk edilmek üzere paketlenmiş halde 3 şahsa ait olduğu tespit edilen 150 bin adet gümrük kaçağı faturasız ve bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Yapılan faaliyetler sonucunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

