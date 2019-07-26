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Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ve kaçak makaronlar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve yetiştiriciliği yapan şahıslara yönelik, uyuşturucu madde arama köpeği Çakıl ile birlikte yapılan faaliyette esrar üretimi amacı ile ekilen 27 kök kenevir bitkisi, 300 gram toz esrar, 165 adet ekstacy hap, 105 gram skunk uyuşturucu maddesi, bandrolsüz olarak piyasaya sürülmek istenen ve piyasa değeri 12 bin TL olan, 300 karton makaron ve 25 kilo tütün ele geçirildi.Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 5 Pakistan, 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 6 düzensiz göçmen yakalanmış, şahıslar sınır dışı edilmek üzere Çankırı merkezde bulunan Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ve kaçak makaronlar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve yetiştiriciliği yapan şahıslara yönelik, uyuşturucu madde arama köpeği Çakıl ile birlikte yapılan faaliyette esrar üretimi amacı ile ekilen 27 kök kenevir bitkisi, 300 gram toz esrar, 165 adet ekstacy hap, 105 gram skunk uyuşturucu maddesi, bandrolsüz olarak piyasaya sürülmek istenen ve piyasa değeri 12 bin TL olan, 300 karton makaron ve 25 kilo tütün ele geçirildi.
Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 5 Pakistan, 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 6 düzensiz göçmen yakalanmış, şahıslar sınır dışı edilmek üzere Çankırı merkezde bulunan Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
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