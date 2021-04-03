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Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

03.04.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir iş yerine baskın yapan jandarma, uyuşturucu ve kurusıkıdan bozma tabancalar ele geçirdi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından bir iş yerinde uyuşturucu bulundurulduğu ve kuru sıkıdan bozma tabanca imalatı yapıldığı tespit edildi.

Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Antalya’da bir iş yerine baskın yapan jandarma, uyuşturucu ve kurusıkıdan bozma tabancalar ele geçirdi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından bir iş yerinde uyuşturucu bulundurulduğu ve kuru sıkıdan bozma tabanca imalatı yapıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada
6 adet 9 mm. çapında kurusıkıdan bozma tabanca, 9 adet 9 mm. tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabancaların namlu çevirme aparatı, 3 paket halinde yaklaşık 10 gr. metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili A.E. ve D.E. gözaltına alındı.

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