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Jandarmadan "Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 19:39 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hazırlanan video klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

Jandarma Genel Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında video klip hazırlandı.

Genel komutanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, jandarmanın uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine yer verildi.

"Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" etiketiyle yayımlanan klipte, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine de yer verildi.

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Jandarma'dan "Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz!" klibi

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