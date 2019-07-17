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Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hamzabey Mahallesi OSB mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki bir araçtan şüphelendi.

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hamzabey Mahallesi OSB mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki bir araçtan şüphelendi. Şüphe üzerine kontrol edilen araç içerisinde bulunan, E. Ç., G.A., K.T., E.A., şahısların GBT sorgusu yapıldı. Jandarma ekipleri araçta arama yaptı. Araçta 5 gram metamfetamin, 4 gram shunk, 1 tabanca ve mermiler ele geçirildi. Jandarma ekipleri araçta bulunan 4 kişiyi gözaltına alırken, tahkikat sürüyor.

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