HABER

Jandarmadan uyuşturucuya ‘Şok’ darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 09:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ‘Şok’ uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirilen aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, rutin uygulamalarını aralıksız sürdüren Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaybey Mahallesi mevkiinde yapılan ‘Şok’ uygulamasında durdurulan bir araçta 25 gram kubar esrar ve hassas kantar ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucuya ‘Şok’ darbe

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ‘Şok’ uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirilen aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, rutin uygulamalarını aralıksız sürdüren Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaybey Mahallesi mevkiinde yapılan ‘Şok’ uygulamasında durdurulan bir araçta 25 gram kubar esrar ve hassas kantar ele geçirildi. Uyuşturucu ve kantara el konulurken, gözaltına alınan araçtaki B.D. ve D.B. çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu
Taklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralıTaklalar atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.