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Jandarmadan yaralı çoban köpeğine şefkat eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 22:18 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çoban köpeğine jandarma ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Jandarmadan yaralı çoban köpeğine şefkat eli

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çoban köpeğine jandarma ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralı köpek daha sonra veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü ilçesine bağlı Ortaören Mahallesi’nde hayvan otlatan Mehmet Demirci’nin Kangal cinsi köpeğine bir otomobil çarptı. Köpeğinin yaralandığını gören Demirci, otomobil sahibini durdurmak istese de sürücü aldırış etmeyip olay yerinden ayrıldı. Bu sırada yol devriyesi yapan Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, olayı fark etti. Sol arka ayağının kırılması sonucunda acı içerisinde inleyen köpeğin yardımına koşan jandarma görevlileri, ilk müdahaleyi yaptı. 8 aylık olduğu öğrenilen Kangal cinsi köpeğin kırık olan ayağı, jandarma ekipleri tarafından itina ile sarıldı. Köpek, daha sonra sahibi tarafından veterinere götürüldü.
Köpeğin sahibi Mehmet Demirci, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine duyarlılıklarından ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Jandarmadan yaralı çoban köpeğine şefkat eli

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