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Jandarmadan yaylalardan dönenlere 'yaşam malzemesi' uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, yaylalardan dönenlere evlerinde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyarılar yapıyor.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, yaylalardan dönenlere evlerinde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyarılar yapıyor. Jandarma, evlerinde yaşam malzemesi bırakanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını da ifade ediyor. Yürütülen operasyonlar ile ağır darbeler alan terör örgütü PKK militanlarının kırsal bölgelerde yaşam malzemesi sıkıntısı yaşadığı istihbaratının ardından güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalındaki yaylalarda arazi arama tarama çalışmasını sürdüren jandarmalar bir yandan da yaz sezonunun bitmesi nedeniyle evlerine dönen vatandaşları, geride yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyarıyor. Güvenlik güçleri, terör örgütü üyelerinin kırsalda yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak sürdürdüğüne dikkat çekerek, vatandaşlardan hassas davranmalarını istiyor. Terörle mücadele noktasında İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen 'Güvenlik Tedbirleri' genelgesi ile İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Huzurlu Yaylasına ulaşımı sağlayan yolda güvenlik noktası oluşturdu. Eli tetikte bölgede önlem alan jandarma, yaylaya giden ve dönenlerin bulunduğu araçları arayıp, içinde bulunanları hem kimlik kontrolünden geçiriyor hem de yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakmaması konusunda uyarıyor.

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