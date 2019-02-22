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Jandarmadan yedek parça operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yurt dışından yasadışı yollarla getirdiği lüks otomobillere ait yedek parçaları satan A.K.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yurt dışından yasadışı yollarla getirdiği lüks otomobillere ait yedek parçaları satan A.K. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kartepe Maşukiye Mahallesi'nde lüks otomobillere ait yedek parçaları satan kişiyi takibe aldı. Jandarma, A.K.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 121 adet otomobil yedek parçası ele geçirildi. A.K.'nin otomobil yedek parçalarını Bulgaristan'dan getirdiği belirlenirken, yedek parçalara el konuldu. A.K. hakkında idari işlem başlatıldı.

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