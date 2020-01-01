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  4. Jandarmadan yılbaşı denetimi

Jandarmadan yılbaşı denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim 8 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim 8 kişi gözaltına alındı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta Side turizm bölgesi olmak üzere görev sahasında vatandaşların huzur içerisinde yeni yılı karşılamaları amacıyla denetim yaptı. Jandarma asayiş ve trafik ekipleriyle birlikte plaka tanıma sistemli ekip araçlarının da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların yeni yılını tebrik eden görevliler kimlik kontrollerini de gerçekleştirildi. Gece geç saatlere kadar devam eden denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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