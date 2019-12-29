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  4. Jandarmadan, yılbaşı öncesi huzur ve güven operasyonu

Jandarmadan, yılbaşı öncesi huzur ve güven operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

 İZMİR'de 848 jandarma personelinin katıldığı huzur ve güven operasyonunda 10 binden fazla kişi sorgulandı, aranan 12 kişi yakalandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 848 jandarma personelinin katıldığı huzur ve güven operasyonunda 10 binden fazla kişi sorgulandı, aranan 12 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde kentin çeşitli noktalarına huzur ve güven operasyonu düzenledi. 848 personelle düzenlenen operasyon kapsamında 10 bin 840 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan araması bulunan 12 şüpheli yakalanırken, 26 kişiye de adli para cezası kesildi.
Kontrol edilen 4 bin 703 araçtan 98'ine cezai işlem uygulanırken, 34'ü trafikten men edildi. Menderes'te yapılan operasyonda, 27 litre kaçak içki, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 5 mermi ele geçirildi. Uygulamalarda bin 231 umuma açık yer denetlenirken, 24 işletmeye 30 bin 500 TL ceza kesildi, 2 iş yeri de mühürlenerek kapatıldı.

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