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Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 09:32 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Bağcılar'da sahte içki imalathanesine çevrilen eve yapılan baskında, yılbaşı öncesi alkol satışı yapan tekel bayilerine ve alkollü eğlence yerlerine satılacağı tespit edilen yüzlerce şişe sahte rakı ele geçirildi.

İstanbul DHA Bağcılar'da sahte içki imalathanesine çevrilen eve yapılan baskında, yılbaşı öncesi alkol satışı yapan tekel bayilerine ve alkollü eğlence yerlerine satılacağı tespit edilen yüzlerce şişe sahte rakı ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.A.'nın Bağcılar'da bir evde sahte içki imalatı yaptığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonucu İ.A.’nın evde ürettiği sahte içkileri İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayilerine ve alkollü eğlence yerlerine satacağı tespit edildi. BASKINA KARŞI KAMERALI ÖNLEM Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, İ.A.'nın Bağcılar'daki evine baskın düzenledi. Baskında; kolilenmiş ve nakle hazır halde yüzlerce şişe sahte rakı, 3 dolum tankı, etil alkol, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş gibi taklit edilen sahte etiketler ile alkol metre ele geçirildi. Jandarma tarafından yakalanan İ.A.’nın yapılabilecek olası baskınlara karşı önlem almak maksadıyla evinin dış kapısına kamera sistemi kurarak içeriden dışarıyı izlediği ortaya çıktı. YUMUŞATICI KAYNATARAK KOKUYU BASTIRMIŞLAR Evde incelemelerine devam eden jandarma ekipleri, şüphelinin ürettiği alkolün kokusunun diğer evlere ve çevreye yayılmasını engellemek için de tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynattığını belirledi. KADIN AYAKKABISIYLA AİLE İMAJI Yakalanmamak ve dikkat çekmemek için her yolu deneyen yine de jandarmadan kaçamayan İ.A.’nın sahte içkileri ürettiği evin önüne 'aile oturuyor' izlenimi vermek için koyduğu kadın ayakkabıları da dikkak çekti. İ.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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