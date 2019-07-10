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Jandarmadan yorulan sürücülere çay ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:24 | Son Güncelleme

Manisa'da jandarma ekipleri, kontrol noktasında ağırladıkları sürücülere çay ikram etti

MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması kapsamında kontrol noktasında ağırladıkları sürücülere çay ikramında bulundu.

İçişleri Bakanlığınca, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması, hız kontrolü ve emniyet kemerinin etkin bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla başlatılan proje kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri uygulama yaptı.

Manisa-Menemen yolundaki uygulamaya katılan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, sohbet ettiği sürücülerden emniyet kemeri takmalarını istedi.

Uygulama noktasındaki gölgelik alanda misafir edilen sürücüler ile ailelerine çay ve su ikram edildi.

Sürücülere ayrıca emniyet kemerinin önemi ve kazalardaki koruyucu rolünün anlatıldığı video izletildi.

Sürücülerden Fatih Silahyürekli, "Önce çok şaşırdım, hız sınırını aştığımı zannettim. Sonrasında da jandarma arkadaşlarımız uygulamayı anlattı. Sadece yaz tatilinde değil her zaman yapılması gereken bir uygulama. Etrafımızda emniyet kemeri kullanmadıkları için evlat acısı da dahil olmak üzere çok acı çeken arkadaşlarımız var." dedi.

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Yorulan sürücülere jandarmadan çay ve su ikramıYorulan sürücülere jandarmadan çay ve su ikramı
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